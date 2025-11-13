Джейхун Байрамов встретился с президентом Ассоциации омбудсменов Азии - ФОТО

13 ноября 2025 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял президента Ассоциации омбудсменов Азии, федерального омбудсмена Пакистана Эджаза Ахмеда Гуреши, находящегося с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщили в МИД.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских отношений на принципах дружбы и братства, подчеркнута исключительная роль высокоуровневых контактов между лидерами двух стран в формировании двустороннего стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено многочисленным двусторонним и многосторонним контактам за последний год, в том числе, трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Пакистана и Турции, прошедшей в мае этого года в Лачине, а также участию премьер-министра Пакистана в военном параде 8 Ноября, посвященном 5-й годовщине Дня Победы.

Отмечена растущая динамика экономического сотрудничества и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Пакистаном, которая положительно влияет на развитие связей в других сферах.

Подчеркнуто, что сотрудничество между аппаратами омбудсмена двух стран добавляет дополнительную ценность углублению и расширению двусторонних отношений.

Была высоко оценена координированная деятельность двух стран в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения, Организацию исламского сотрудничества, Организацию экономического сотрудничества D-8 и Совещание по взаимным действиям и мерам доверия в Азии.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.