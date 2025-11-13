 Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию» | 1news.az | Новости
Политика

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

First News Media18:05 - Сегодня
Правительство Армении выполнило свое обещание, данное в 2021 году, — открыть эпоху мирного развития для страны и региона.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Мы выполнили нашу величайшую миссию — обещание, данное в 2021 году, — открыть эпоху мирного развития для страны и региона. Эти люди (парламентская оппозиция — ред.) говорят: нет, это не мир. Что же тогда мир? У Армении нет таких знаний, такого опыта, что такое мир, и мы, зная это, говорим, что такое мир. Мир — это когда за год и восемь месяцев ни один солдат не погиб в результате перестрелки на границе Армении, три месяца люди не слышали выстрелов в приграничных населенных пунктах, впервые за последние 30 лет через территорию Азербайджана в Армению въехал поезд, который привёз пшеницу, часть из которой может быть использована для выпечки хлеба, часть может пойти на корм курам. Разе не наши дети будут есть яйца, снесённые этой курицей? Часть может пойти на корм свиньям. Ваш лидер не будет есть эту свинину или он не ест свинину?» — сказал Пашинян.

Источник: Арменпресс

