Пашинян заявил, что внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что одной из причин роста внешнего долга стали закупки вооружений.

Так он в ходе выступления в парламенте, посвященном проекту бюджета, ответил на обвинения оппозиции, передают армянские СМИ.

"Нас упрекают, мол, почему долг вырос до $8 млрд, что мы сделали с этими средствами? Не хотел говорить, но скажу – мы купили оружие. На кредитные средства? Да, на кредитные средства, потому что нужно было много оружия и сразу", - заявил он.

И если кто-то не верит в сказанное им, то он вновь предлагает показать приобретенные вооружения. При большом желании можно даже "показать ценники".