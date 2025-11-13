 В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

First News Media20:00 - Сегодня
В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

В Баку впервые пройдет Форум солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом говорится в сообщении Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

В рамках форума, который продлится с 23 по 26 ноября, будут организованы панельные дискуссии "Зангезурский коридор: мост, объединяющий тюркские страны", "На пути к WUF13 - первый в тюркском мире".

В мероприятии примут участие около 300 представителей НПО из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

В рамках мероприятия также будет организован I Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Казахстана.

После Баку форум продолжит свою работу в Нахчыванской Автономной Республике, где также ожидается учреждение Платформы НПО восьми стран-членов ОТГ.

Отметим, что в апреле 2025 года в Баку также была учреждена платформа НПО Глобального Юга с участием институтов гражданского общества из регионов, охватывающих 2/3 мира.

Поделиться:
214

Актуально

Точка зрения

Стратегическая «шестерка»: Азербайджан и Центральная Азия выстраивают новую ...

В мире

Самолет с останками 20 турецких военнослужащих вылетел из Тбилиси в Анкару

Политика

В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

Спорт

Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала «серебро» на Исламиаде - ...

Политика

В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

Джейхун Байрамов встретился с президентом Ассоциации омбудсменов Азии - ФОТО

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

Президент: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги - ФОТО - ВИДЕО

Состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде

В Баку проходит военный парад, посвященный Дню Победы – ПРЯМОЙ ЭФИР

Последние новости

ЧМ-2026: Начался матч между Азербайджаном и Исландией - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

МВД распространило заявление о нарушениях правил дорожного движения автомобилями с дипломатическими номерами

Сегодня, 21:00

Самолет с останками 20 турецких военнослужащих вылетел из Тбилиси в Анкару

Сегодня, 20:40

В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

Сегодня, 20:00

Игрок сборной Азербайджана отстранён от футбола за участие в ставках

Сегодня, 19:45

Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

Сегодня, 19:30

Володин: РФ признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус

Сегодня, 19:15

Срок ареста Баграта Галстаняна продлён ещё на 3 месяца

Сегодня, 19:00

Джейхун Байрамов встретился с президентом Ассоциации омбудсменов Азии - ФОТО

Сегодня, 18:45

Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала «серебро» на Исламиаде - ФОТО

Сегодня, 18:30

США бесплатно предоставят ФИФА Центр Кеннеди для проведения жеребьевки ЧМ-2026

Сегодня, 18:16

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

Сегодня, 18:05

В Баку в подземных и надземных пешеходных переходах продолжаются работы по ремонту эскалаторов – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Пашинян заявил, что внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

Сегодня, 17:48

В Грузии заочно арестовали экс-премьера

Сегодня, 17:30

В Ереване задержан еще один оппозиционный журналист

Сегодня, 17:25

Встреча в Баку. Религия как дипломатический фактор

Сегодня, 17:14

В Азербайджане за распространение детской порнографии задержаны администраторы Telegram-каналов - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

От обещаний к скандалам: как коррупция приближенных Зеленского подрывает доверие к Украине

Сегодня, 16:58

В Турции молния ударила в трамвай с пассажирами

Сегодня, 16:55
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52