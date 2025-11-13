В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

В Баку впервые пройдет Форум солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом говорится в сообщении Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

В рамках форума, который продлится с 23 по 26 ноября, будут организованы панельные дискуссии "Зангезурский коридор: мост, объединяющий тюркские страны", "На пути к WUF13 - первый в тюркском мире".

В мероприятии примут участие около 300 представителей НПО из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

В рамках мероприятия также будет организован I Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Казахстана.

После Баку форум продолжит свою работу в Нахчыванской Автономной Республике, где также ожидается учреждение Платформы НПО восьми стран-членов ОТГ.

Отметим, что в апреле 2025 года в Баку также была учреждена платформа НПО Глобального Юга с участием институтов гражданского общества из регионов, охватывающих 2/3 мира.