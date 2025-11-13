Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20, который пройдет в Йоханнесбурге.

Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Китай на встрече будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.

Ранее от поездки отказались президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Таким образом, впервые с момента создания G20 на саммите не будут присутствовать главы трех крупнейших стран группы.

В группу G20 входят 19 государств, ЕС и Африканский союз. Южная Африка возглавляет объединение с декабря 2024 года, когда приняла председательство от Бразилии, и будет оставаться во главе G20 до ноября 2025 г. Затем председательство перейдет к США.