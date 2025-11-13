Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала «серебро» на Исламиаде - ФОТО

Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в финале подопечные Фаига Гараева встретились с многоопытной командой Турции. Наш коллектив, проигравший сопернику в трех партиях, завоевал серебряную медаль.

Напомним, что женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала «золото» на IV Играх исламской солидарности в Баку в 2017 году и «бронзу» на Исламиаде в Конье в 2022 году.