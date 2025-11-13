Трамп подписал закон, прекративший шатдаун в США

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.

Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

По словам Трампа, «шатдаун демократов» нанес огромный ущерб. Во время прекращения работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.

Трамп добавил, что для более точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев.