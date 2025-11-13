Адель дебютирует в новом фильме Тома Форда

Британская певица Адель появится в одной из главных ролей в экранизации романа Энн Райс «Плач к небесам».

Режиссером картины выступил Том Форд, для которого этот проект станет первым фильмом почти за десятилетие.

В фильме также снимутся Аарон Тейлор-Джонсон и Николас Холт. Съёмки планируются в Риме и должны начаться в январе 2026 года.

Роман Райс, опубликованный в 1982 году, рассказывает о кастратах, певцах XVIII века в Италии и о жизни аристократов того времени.

Источник: DailyMails

Джамиля Суджадинова