Справка с места работы теперь доступна гражданам и через «mygov»

Через платформу цифрового правительства "mygov" гражданам предоставлена ещё одна цифровая услуга.

Услуга «Получение справки с места работы» теперь также запущена на платформе "mygov".

Эта интеграция реализована в результате совместного сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития с Министерством труда и социальной защиты населения.

Новая услуга позволяет гражданам получать справку о своём месте работы непосредственно через "mygov".

Подготовленный документ загружается в электронном формате (PDF) и готов к предъявлению. Справка может быть представлена для визы, кредита, ипотеки или других официальных целей.

Порядок использования услуги следующий:

Гражданин заходит в категорию «Занятость» в разделе «Услуги» на платформе "mygov".

Выбирает услугу «Получение справки с места работы».

Система автоматически проверяет активный трудовой договор пользователя, и выбирается один из имеющихся договоров.

Пользователь сам определяет данные, которые будут отображены в справке: указание (или неуказание) заработной платы, цель справки (виза, кредит, ипотека и т.д.) и контактный номер.

Если справка будет предоставлена конкретной структуре, пользователь может ввести ИНН (VÖEN) или название этой структуры.

После подтверждения система автоматически генерирует справку, добавляет к ней уникальный номер документа и QR-код.

Гражданин может загрузить созданный документ в электронном формате и предъявить его в любую структуру.

Кроме того, сторонние структуры или лица могут проверить подлинность справки в режиме онлайн: с помощью QR-кода, введя номер документа, а также через раздел «Поиск документа» на портале "my.gov.az".

Запуск этой услуги является очередным важным шагом в направлении цифровизации государственных услуг.

Благодаря нововведению граждане смогут осуществлять свои повседневные операции быстрее, прозрачнее и удобнее.