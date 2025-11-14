 Киев под обстрелом: война, коррупция и развал фронта - репортаж AnewZ - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Киев под обстрелом: война, коррупция и развал фронта - репортаж AnewZ - ВИДЕО

First News Media14:50 - Сегодня
Украина вступает в один из самых сложных этапов войны, поскольку коррупционные скандалы, политические разногласия, неопределенность с финансированием и усиление российского наступления сливаются в одно и то же время, говорится в новом репортаже AnewZ.

Репортаж описывает один из самых тяжелых моментов для Украины за время войны.

«По данным украинских антикоррупционных органов НАБУ и САП, операция «Мидас» выявила схему откатов военного времени на сумму около 100 миллионов долларов в стратегическом энергетическом секторе на основе более тысячи часов прослушки. В деле фигурируют бывший министр энергетики Герман Галущенко, советник Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Зеленского.

Politico сообщает, что Миндич бежал из страны незадолго до обысков, что вызывает вопросы о том, как он узнал об операции, а некоторые элементы схем связаны с бывшим депутатом Андреем Деркачом, который позже был идентифицирован как агент ФСБ.

В то же время антикоррупционные органы Украины оказались под политическим давлением. Газета «Kyiv Independent» отмечает, что попытки ограничить независимость НАБУ и САП совпали с расследованиями в отношении лиц, приближенных к президенту, что вызвало протесты общественности и обеспокоенность международных партнеров.

Отдельное расследование НАБУ направлено против компании Fire Point, производителя беспилотников, которая стала одним из крупнейших оборонных подрядчиков Украины, несмотря на то, что начиналась как кастинговое агентство всего три года назад.

По данным The Kyiv Independent и The New York Times, аудиторы выявили нарушения в закупках, завышенные цены и уклонение от переговоров, которые могли стоить государству дополнительных 16,7 миллиона долларов. Fire Point отрицает правонарушения.

Эти кризисы разворачиваются на фоне попыток ЕС обеспечить долгосрочное финансирование Киева. Программа кредитования на 140 миллиардов евро, обеспеченная замороженными активами российского государства, была заблокирована Бельгией из-за юридических проблем, связанных с Euroclear.

Politico предупреждает, что Украина может столкнуться с финансовым дефицитом к весне, если не будет достигнут компромисс.

На поле боя Россия близка к взятию Покровска - самого важного украинского города, оказавшегося под угрозой со времен Бахмута.

The New York Times сообщает о контроле Россией некоторых районов юго-запада, центра и запада города. Президент Зеленский заявляет, что украинские силы превосходят противника численностью в восемь раз, что ставит соседний Мирноград под угрозу отсечения.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Россия использует скоординированную оперативную модель, включающую воздушные налеты, удары планирующих бомб и проникновение небольших групп. Это уже вынудило украинские войска отступить из населённых пунктов, включая Новоуспеновское, Новое и Ровнополье.

По мере усиления российских атак Украина сталкивается с комплексным давлением коррупционных скандалов, ослабления институтов власти, нестабильного финансирования и ухудшения ситуации на линии фронта - аналитики называют это самым серьезным моментом для страны с начала полномасштабной войны», - говорится в репортаже.

1news.az представляет данный репортаж:

