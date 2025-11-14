Айгюн Кязимова презентовала патриотическую песню «Mərd adam» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова презентовала на всех электронных платформах новый патриотический трек «Mərd adam» - автором музыки и слов выступил Вугар Шириев.

Премьера композиции состоялась в минувший уикенд на масштабном концерте, посвящённом пятилетию Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - именно этому историческому событию посвящена песня.

Трек «Mərd adam» уже доступен на всех цифровых сервисах, а также на официальном YouTube-канале народной артистки – отметим, что песня выпущена в формате сингла.