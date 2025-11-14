В Баку изъято около 2 тонн непригодного в пищу мяса - ВИДЕО

В Баку изъято около 2 тонн непригодного в пищу мяса.

В результате совместной операции Министерства внутренних дел и Агентства продовольственной безопасности было обнаружено около 2 тонн непригодной к употреблению мясной продукции.

Как сообщили в МВД, в ходе очередной операции на одном из продовольственных складов, расположенном в Низаминском районе Баку, была выявлена точка по разделке мяса, где реализовывалась мясная продукция неизвестного происхождения и непригодная в пищу, передает 1news.az.

В результате были задержаны владелец данной точки Эльнур Агаев, а также работавшие под его руководством Хабиль Зульфугаров, Руфат Дашдемиров, Тельман Мирзаев, Амрах Бабаев и Ахлиман Меджидов.

При осмотре цеха было обнаружено около 2 тонн некачественной мясной продукции, не соответствующей стандартам.

Расследованием установлено, что Э.Агаев и другие лица скупали по низкой цене больной, а также непригодный к использованию в хозяйстве крупный рогатый скот, перерабатывали его, а затем продавали под видом качественной мясной продукции. Образцы мяса были взяты и отправлены в лабораторию Агентства продовольственной безопасности. Проведенные экспертизы подтвердили, что обнаруженное мясо непригодно для употребления в пищу.