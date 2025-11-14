С нового учебного года в школах искусств начнётся преподавание серии пилотных специальностей

В школах искусств, действующих в системе Министерства культуры, с целью усиления подготовки профессиональных кадров в творческих сферах и внедрения инновационных методов обучения с нового учебного года начнётся преподавание ряда пилотных специальностей.

Новые специальности в рамках цифрового искусства включают графический и модный дизайн, электронную музыку, фото- и видеографию, а также декоративно-прикладное искусство, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Эти специальности будут преподаваться на основе совместной работы школ искусств и Центра творчества с применением новой учебной программы.

Отмечается, что при отборе специальностей учитывались как требования современности, так и многочисленные обращения родителей.