Алтай Гёюшов вызван в Генпрокуратуру

Алтай Гёюшов также вызван в Генеральную прокуратуру.

Как сообщило Общественное телевидение, обвиняемый Алтай Рашид оглу Гёюшов должен явиться 21 ноября в 16:00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, д. 160.

Согласно информации, Алтаю Рашид оглу Гёюшову было направлено официальное уведомление о вызове в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры на основании ст. 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении Алтая Гёюшова вынесено решение о привлечении его в качестве обвиняемого по ст. 281.2 УК Азербайджана.

Поскольку он уклонился от следствия и скрывается за пределами Азербайджана, против него объявлен розыск с целью предъявления обвинения.

Решением Бинагадинского районного суда от 23 февраля 2025 года в отношении него избрана мерa пресечения в виде заочного ареста.

17 сентября в обвинение были внесены изменения и дополнения, и Алтай Гёюшов снова был привлечён в качестве обвиняемого по статье 281.2 УК.

Отмечено, что 20 апреля 2020 года на платформе YouTube на канале «Düz Danışaq», а также 2 сентября 2024 года и 1 января 2025 года на Facebook-канале «Altay Göyüşov» он совместно с другими лицами, заранее сговорившись, распространял открытые призывы к применению насилия против законно сформированной и действующей власти в Азербайджане.

Обвиняемому было разъяснено, что в случае неявки его отношении может быть начато заочное производство, вынесен заочный приговор или вынесено другое судебное решение.