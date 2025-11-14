В Гяндже состоялась церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике

В Гянджинском Дворце спорта проходит 14-й чемпионат Европы по аэробной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях, проходящих среди взрослых спортсменов, гимнасты выступят в индивидуальных соревнованиях, турнире троек, групп, состязаниях смешанных пар и аэродэнсе. В течение двух соревновательных дней будет проходить квалификационный этап, а в последний день состоятся финалы.

На церемонии открытия чемпионата были представлены флаги стран-участниц.

На церемонии открытия выступили глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов и вице-президент Европейской гимнастики Эдвард Колар.

Затем была представлена художественная часть «Сокровищница Низами», посвященная бессмертным произведениям Низами Гянджеви.

Вслед за этим стартовали выступления гимнастов в индивидуальной программе.

Отметим, что чемпионат завершится 16 ноября.