 Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия достигли важных соглашений по «Зеленому энергетическому коридору» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия достигли важных соглашений по «Зеленому энергетическому коридору»

First News Media20:20 - Сегодня
Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия достигли важных соглашений по «Зеленому энергетическому коридору»

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия достигли важных соглашений по «Зеленому энергетическому коридору» на министерской встрече в Будапеште.

Об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, стороны согласовали завершение технико-экономического обоснования проекта до конца марта и определили дальнейшие меры по реализации проекта.

«Достигнута также договоренность об изучении и развитии технической и стратегической синергии между проектами «Зеленый энергетический коридор» и «Черноморский подводный кабель» для увеличения трансграничных передающих мощностей и регионального энергетического взаимодействия в соответствии с концепцией Межправительственного соглашения», - отметил министр.

Поделиться:
178

Актуально

Политика

Алиев и Зеленский осудили ракетный удар России по посольству Азербайджана в ...

Общество

Что стоит за звонками с номеров 9990 и 7770? МВД сделало заявление

Политика

Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность, эвакуация не ...

Общество

Yves Rocher Azerbaijan представляет новую серию Glow Énergie [C+] - ФОТО

Политика

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия достигли важных соглашений по «Зеленому энергетическому коридору»

Обнародованы даты очередных заседаний Милли Меджлиса

Али Асадов встретился с президентом Азиатского банка развития

Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность, эвакуация не планируется

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана

Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама Алиева

В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги - ФОТО - ВИДЕО

Около 40 студентов будут возвращены в Азербайджан из-за отказа во въезде в Молдову - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Хорватии

Сегодня, 21:20

Разбрасывали деньги и нарушали правила дорожного движения: в Губе арестованы участники свадебного кортежа - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

В связи с туманом на ряде дорог будет ограничена видимость

Сегодня, 20:40

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия достигли важных соглашений по «Зеленому энергетическому коридору»

Сегодня, 20:20

Обнародованы даты очередных заседаний Милли Меджлиса

Сегодня, 20:03

Легендарный Пласидо Доминго прибыл в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

В Гяндже состоялась церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике

Сегодня, 19:30

Али Асадов встретился с президентом Азиатского банка развития

Сегодня, 19:20

Арастун Оруджлу вызван в Генпрокуратуру

Сегодня, 19:00

Что стоит за звонками с номеров 9990 и 7770? МВД сделало заявление

Сегодня, 18:45

Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

Сегодня, 18:30

Алтай Гёюшов вызван в Генпрокуратуру

Сегодня, 18:15

В Карабахе и Восточном Зангезуре обнаружены редкоземельные элементы

Сегодня, 18:10

Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность, эвакуация не планируется

Сегодня, 17:55

Иран задержал танкер из ОАЭ

Сегодня, 17:37

На одном из перекрестков в Баку обновлена организация движения – ВИДЕО

Сегодня, 17:33

С нового учебного года в школах искусств начнётся преподавание серии пилотных специальностей

Сегодня, 17:26

Алиев и Зеленский осудили ракетный удар России по посольству Азербайджана в Киеве

Сегодня, 17:16

В Баку изъято около 2 тонн непригодного в пищу мяса - ВИДЕО

Сегодня, 16:58

В рамках акции «Дыхание будущему!» за один день высажено 111 111 деревьев - ФОТО

Сегодня, 16:52
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента ИльхамаСегодня, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30