Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия достигли важных соглашений по «Зеленому энергетическому коридору» на министерской встрече в Будапеште.

Об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, стороны согласовали завершение технико-экономического обоснования проекта до конца марта и определили дальнейшие меры по реализации проекта.

«Достигнута также договоренность об изучении и развитии технической и стратегической синергии между проектами «Зеленый энергетический коридор» и «Черноморский подводный кабель» для увеличения трансграничных передающих мощностей и регионального энергетического взаимодействия в соответствии с концепцией Межправительственного соглашения», - отметил министр.

The Budapest meeting of the Ministers of #Azerbaijan, #Georgia, #Romania, and #Hungary on the establishment of the #GreenEnergyCorridor concluded with significant outcomes. It was agreed to complete the feasibility study by the end of March and, at the next stage, to implement… — Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) November 14, 2025