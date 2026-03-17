В Иране из-за атак США и Израиля повреждены 108 исторических памятников

108 исторических памятников в Иране повреждены в результате атак США и Израиля, из них 60 - в Тегеране.

Об этом сообщило иранское министерство культуры и исламской ориентации.

«Количество поврежденных исторических и культурных памятников в различных регионах Ирана в результате недавних военных атак США и сионистского режима достигло 108. Провинция Тегеран понесла наибольшие убытки - повреждены 60 исторических памятников, за ней следуют Исфахан - 19 объектов - и Курдистан - 12 объектов», - говорится в заявлении.

Источник: Tasnim