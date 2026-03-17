Миллионная афера: арестован бизнесмен, обманувший Тале Гейдарова

Арестован директор инвестиционной компании AzFinance, известный финансист Интигам Сафаралиев.

По информации “Qafqazinfo”, Сафаралиев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Потерпевшим по делу проходит Тале Гейдаров — сын министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кемаледдина Гейдарова.

Согласно материалам следствия, И. Сафаралиев путем злоупотребления доверием и дачи ложных обещаний завладел денежными средствами Т. Гейдарова в размере более 1 миллиона манатов.

На основании поданной жалобы в отношении финансиста избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ему предъявлено окончательное обвинение по статье 178.4 УК АР (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.

Сам Сафаралиев вину не признает. В ходе предварительных допросов он заявил, что не совершал противоправных действий в отношении потерпевшего.

Интигам Сафаралиев возглавлял AzFinance с 2019 года. Имея более чем 15-летний опыт в сфере управления активами, он также входил в состав Наблюдательного совета AFB Bank (аффилированного, по имеющимся данным, с семьей Гейдаровых) и занимал ряд других руководящих должностей.