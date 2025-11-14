В Баку певец разбил подаренный телефон и избил экс-возлюбленную

В Баку певец избил свою девушку в ресторане.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в ресторане "Həyat" в поселке Пиршаги Сабунчинского района.

Нахид Гасымов (имя и фамилия условны), работавший там певцом, познакомился с женщиной по имени Рахима, которая пришла в ресторан в качестве клиентки. После некоторого общения между ними возникли романтические отношения, и они стали парой. Рахима даже подарила Нахиду телефон марки iPhone 14.

Спустя некоторое время между ними возник конфликт, и они расстались.

Через несколько дней после инцидента Рахима снова пришла в ресторан, где работал Нахид, чтобы увидеться с ним, и заказала себе алкогольный напиток. Увидев Рахиму в ресторане, Нахид подошел, поздоровался с ней и снова начал петь. Рахима отправила алкогольный напиток и для Нахида, оплатив его счет. В это время к Нахиду подошла другая посетительница ресторана и заказала ему песню.

Увидев дружелюбное отношение женщины к Нахиду, Рахима подошла к нему, высказала претензии и потребовала вернуть подаренный ею телефон. Нахид, разозлившись, разбил телефон, швырнув его на пол, а Рахиму избил.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, и Нахид был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, и оно было направлено в Сабунчинский районный суд.

Однако, поскольку в ходе судебного следствия между сторонами было объявлено примирение, дело было прекращено, и Нахид был освобожден от ответственности.