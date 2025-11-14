Турция направила Афинам ноту после скандальной публикации ВВС Греции - ФОТО

Турция направила Греции устную ноту в связи со скандальной публикацией, размещенной в официальном аккаунте Военно-воздушных сил Греции.

Инцидент произошел на фоне национального траура в Турции после катастрофы военного транспортного самолета C-130 11 ноября в Грузии, унесшей жизни 20 турецких военнослужащих.

ВВС Греции разместили в своем аккаунте в социальной сети X фотографии самолетов C-130, подписанные «Фото дня». Публикация вызвала волну возмущения в Турции, ее назвали неэтичной, поскольку трагедия с участием самолета того же типа произошла менее 48 часов назад. Вскоре пост был удален.

МИД Турции выразил протест и передал греческой стороне устную ноту. Позднее ВВС Греции направили командующему ВВС Турции официальные соболезнования.

