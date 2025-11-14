В Анкаре прощаются с погибшими в авиакатастрофе военнослужащими

Тела 20 военнослужащих Турции, погибших в результате крушения на территории Грузии принадлежащего военно-воздушным силам страны самолета C-130, доставлены на авиабазу Мюртет для проведения церемонии прощания.

В церемонии участвуют семьи шехидов, представителей политического руководства и высшего командования Вооруженных сил Турции.

По окончании церемонии тела военнослужащих будут отправлены в их родные города для похорон.

Самолет, доставивший тела 20 погибших героев, прибыл в Турцию минувшей ночью.

