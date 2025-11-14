Наследство легенды турецкой музыки Муаззез Абаджи оценивают в миллиарды

Легендарная исполнительница турецкой классической музыки Муаззез Абаджи скончалась в Нью-Йорке в день своего 78-летия - 12 ноября.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь сердца: несколько дней назад артистка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.

По сообщениям турецких СМИ и данным, распространяемым в соцсетях, певица владела несколькими объектами недвижимости в престижных районах Стамбула: роскошной виллой в Тузле, квартирами в Кузгунджуке и Шишли, а также имела на банковских счетах крупные суммы и автопарк люксовых автомобилей.

CNN Türk отмечает, что некоторые источники оценивают состояние Муаззез Абаджи более чем в 1,2 миллиарда долларов (2,04 миллиарда манатов), однако официального подтверждения этой цифры нет.

Известно, что единственной законной наследницей артистки является её дочь.