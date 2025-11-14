 Пашинян: Армения готова хоть сегодня обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан | 1news.az | Новости
Политика

Пашинян: Армения готова хоть сегодня обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан

First News Media11:50 - Сегодня
Пашинян: Армения готова хоть сегодня обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан

First News Media11:50 - Сегодня

Армения готова обеспечить проезд грузовиков из Турции через Маргару, Корнидзор в Азербайджан и в обратном направлении, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Почему мы предлагаем это именно сегодня? Потому что эта инфраструктура сейчас готова. Конечно, на всех остальных участках налицо наша политическая готовность, однако там еще нужно осуществить инвестиции», - заявил он на форуме «Перекресток мира: развивая региональные коммуникации» в пятницу, передают армянские СМИ.

По словам Пашиняна, проект правительства Армении «Перекресток мира» вступил в практический этап, когда проект «Север-Юг» получил действенное значение.

«В этом году мы откроем участок автомагистрали Гюмри-Ереван проекта «Север-Юг», который на практике уже готов. Должны быть проведены работы по благоустройству. Большими темпами строится участок дороги «Агарак-Каджаран», в настоящее время проводятся очень активные обсуждения в направлении строительства участка автодороги «Сисиан-Каджаран», очень важным является также проект строительства Баргушатского тоннеля, по которому мы выходим на финальный этап», - сказал Пашинян.

