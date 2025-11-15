Обнародована причина смерти дочери Яшара Нури - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина смерти дочери покойного народного артиста Яшара Нури Ульвии Яшаргызы.

Согласно полученной Oxu.Az информации, У.Яшаргызы скончалась от сердечной недостаточности.

Напомним, что У.Яшаргызы скончалась сегодня в 04:00.

Скончалась дочь покойного Народного артиста Яшара Нури - Ульвия.

Об этом сообщили в программе «Elgizlə izlə», передает axşam.az. Отмечается, что женщина умерла сегодня.

Супруга Яшара Нури, Рахима, рассказала, что в четыре часа ночи состояние дочери внезапно ухудшилось, и она скончалась:

«Днём мы смеялись и разговаривали. Вечером она позвонила и сказала, чтобы пришли. Всё произошло неожиданно».

Ульвии было 47 лет.

Отметим, что у Яшара Нури две дочери. Его другая дочь - Улькер - певица.

Несколько лет назад Ульвия потеряла мужа в результате автомобильной аварии.