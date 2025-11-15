Пласидо Доминго выступил в Центре Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО

Легендарный тенор Пласидо Доминго 14 ноября выступил в Центре Гейдара Алиева в Баку.

На концерте присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Пласидо Доминго разделил сцену со своим сыном Пласидо Доминго Jr.(младшим), Народным артистом Юсифом Эйвазовым, заслуженной артисткой Афаг Аббасовой и оперной певицей из Швейцарии Дарьей Рыбак.

Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли, в сопровождении которого выступили артисты, управлял знаменитый итальянский дирижер Франческо Иван Чампа.

В программе вечера прозвучали произведения классиков мировой музыки Дж.Пуччини, Дж.Верди и П.Маскани.

Пласидо Доминго и на этот раз преподнес азербайджанской публике сюрприз. Легендарный певец и другие участники вечера вместе исполнили народную песню «Кючелере су сепмишем».

Пласидо Доминго не впервые обращается к азербайджанской музыке. Напомним, что в 2010 году на торжественной церемонии, посвященной 87-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, великий певец исполнил песню Тофига Гулиева «Сене де галмаз».

Источник: АЗЕРТАДЖ