Узбекистан и Казахстан договорились о создании новых транспортных коридоров

Узбекистан и Казахстан будут совместно развивать новые транспортные коридоры и стимулировать транспортные перевозки через Каспий и Китай.

Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева.

По ее данным, договоренности достигнуты в ходе переговоров главы государства с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран, в частности, обсуждали ключевые направления развития транспортной взаимосвязанности.

"Приоритетным направлением обозначено системное партнерство в сфере транспорта и логистики. Отмечена необходимость совместной работы по созданию новых транспортных коридоров, включая маршрут Учкудук - Кызылорда и стимулирование грузоперевозок в портах Актау, Курык (казахстанские порты в Каспийском море) и Хоргос (сухой порт на китайско-казахстанской границе)", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Токаев призвал к сотрудничеству в транспортной сфере, в частности, в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, железной дороги через Афганистан, коридора Север-Юг, а также пригласил узбекскую сторону к сотрудничеству в портах Актау и Курык в Каспийском море.

Токаев находится в Узбекистане с государственным визитом. Также он примет участие в седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Ташкенте 15-16 ноября при участии Азербайджана.

Источник: ТАСС