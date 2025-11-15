Состоялась встреча Хикмета Гаджиева с послом Туркменистана в Баку

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с послом Туркменистана в Баку Гурбанмамметом Эльясовым перспективные направления сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Туркменистана.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, в ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

Гаджиев и Эльясов подчеркнули важность дальнейшего развития успешно налаженного сотрудничества во всех областях и значимость тесного диалога на высшем уровне между двумя странами.

"Стороны также отметили, что продолжение гармоничных и взаимовыгодных отношений в рамках международных организаций полностью отвечает общим интересам двух государств. При этом стороны подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами и взаимную заинтересованность в их дальнейшем развитии", - говорится в сообщении МИД.