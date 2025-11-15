Азиз Алекберли: Армянская сторона до сих пор не отвечает на наши призывы

Мы – Община Западного Азербайджана в борьбе за возвращение на свои исторические земли руководствуемся международным правом.

Об этом сказал председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на международной конференции на тему «Право на возвращение в условиях международного мира и сотрудничества».

"Неслучайно в «Концепции возвращения в Западный Азербайджан», являющейся основным документом деятельности Общины, мы четко указали, что Община осуществляет свою деятельность на основе как национального, так и международного права. Главная цель Общины Западного Азербайджана - обеспечить мирное, безопасное и достойное возвращение наших соотечественников в родные края. Мы довели до сведения мировой общественности, что совершенные в индивидуальном и коллективном порядке преступления армян против наших соотечественников в Западном Азербайджане за последние 100 лет практически перешли все границы", - отметил он.

А.Алекперли добавил, что только во время последней депортации – с 1987 по 1991 годы – в Армении были жестоко убиты более 200 наших соотечественников, свыше 400 человек получили тяжкие телесные повреждения, депортированные из почти 300 населенных пунктов азербайджанцы понесли большой материальный и моральный ущерб.

"Но, к сожалению, Армения не только не желает нести юридическую ответственность за все эти преступления, но и уклоняется от признания права на возвращение людей, изгнанных со своих родных земель. Самое ужасное, что эти преступления совершались систематически на протяжении многих лет и стали одной из основных причин конфликта", - председатель правления Общины.

«К сожалению, армянская сторона до сих пор не отвечает на наши призывы. Вы знаете, что после вашингтонской встречи армянские СМИ пытались распространить идею о том, что Община Западного Азербайджана якобы прекращает свою деятельность и Азербайджан отказывается от претензий на возвращение в Западный Азербайджан. Они стремились навязать общественному мнению этот ложный и выгодный им самим нарратив. Историческое выступление Президента Ильхама Алиева в Национальной Академии наук Азербайджана полностью разрушило эти вредные, ложные и предвзятые утверждения, распространяемые армянскими СМИ и политиками. Президент Ильхам Алиев вновь решительно заявил, что вопрос возвращения в Западный Азербайджан актуален, люди вернутся на свои исконные земли, потому что это их историческое, моральное и законное право», – заключил А.Алекберли.

