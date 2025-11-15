Трамп объявил, что сумма его иска к BBC составит до $5 миллиардов

Президент США Дональд Трамп объявил, что сумма его судебного иска к британской Би-би-си составит от одного до пяти миллиардов долларов за подмену слов американского лидера.

"В размере от одного до пяти миллиардов, вероятно, где-то на следующей неделе", - сообщил он журналистам, комментируя предстоящий иск.

Трамп добавил, что Би-би-си извинилась и отозвала репортаж, но отказалась выплачивать компенсацию Трампу.

Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента СШАв документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.

В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.

