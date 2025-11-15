Россия может наладить сотрудничество с Индией в сфере беспилотных технологий.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах международного делового форума "Саммит партнерства" глава делегации из РФ, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

"В России это направление успешно развивается, разработана и реализуется соответствующая отраслевая стратегия", - заявил он, указав на возможности сотрудничества в этой сфере с Индией.

Груздев отметил, что на форуме обсуждалась тема развития беспилотных технологий как в сфере авиации, так и автотранспорта.

Индия 14-15 ноября проводит в Вишакхапатнаме в южном штате Андхра-Прадеш одно из крупнейших международных деловых мероприятий страны - форум "Саммит партнерства". В нем принимают участие более 3 тыс. делегатов из десятков государств. Российскую делегацию возглавляет замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.

Источник: ТАСС