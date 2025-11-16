Арагчи: Военного решения иранской ядерной проблемы не существует

На сегодняшний день военного решения ядерной проблемы Ирана не существует. Консенсуса можно достичь путем дипломатии и справедливых переговоров без попытки одной из сторон диктовать свои условия.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на международной конференции.

"Мы никогда не откажемся от права на разработку ядерных технологий и обогащение урана. Сейчас мы сильнее, чем во время 12-дневной войны (с Израилем - ред.)", - заявил он, подчеркнув безуспешность США и Израиля в попытке уничтожить ядерную программу Ирана.

Арагчи подчеркнул, что Иран всегда демонстрировал готовность к переговорам, однако они не должны использоваться как инструмент для навязывания целей, которые не были достигнуты на поле боя: "В переговорах есть компромисс и взаимная выгода. Невозможно, чтобы одна сторона могла добиться всего, чего хочет".

По его словам, ядерная программа Тегерана основана на правах, закрепленных в статье 4 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): "Разработка ядерных технологий в мирных целях, включая обогащение, является неотъемлемым правом иранского народа; правом, от которого мы никогда не отступали и не отступим".

Глава МИД Ирана выразил мнение, что Израиль при поддержке США реализует свои геополитические амбиции, "попирая основы международного права". Он отметил, что Вашингтон ведет "деструктивную политику", пытаясь навязать Тегерану свои условия с позиции силы.

"Ответ Ирана на агрессию Израиля и США был осуществлен в точном соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону. Наши объекты разрушены, но наши технологии на месте, а наша воля стала еще сильнее", - подытожил Арагчи.

Источник: Report