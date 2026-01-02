В Кран-Монтане погиб 16-летний итальянский гольфист

Итальянский гольфист Эмануэле Галеппини погиб во время пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гольфа Италии.

"Федерация скорбит о кончине 16-летнего Эмануэле Галеппини, молодого спортсмена, который был воплощением страсти к игре. В это тяжелое время наши мысли с его семьей", - говорится в заявлении федерации.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. В трагедии погибли не менее 40 человек, итальянские СМИ сообщают о 47 жертвах.

Еще 115 человек пострадали. По меньшей мере 80 из них находятся в критическом состоянии.

Версия теракта исключается. По разным оценкам, причиной пожара могли стать праздничные свечи или петарды

Источник: ТАСС