Площадь Каспийского моря сократилась на 36 тысяч квадратных километров
По состоянию на сентябрь 2025 года средний уровень Каспийского моря у берегов Казахстана составил минус 29,31 метра, и за последние восемнадцать лет площадь его поверхности сократилась на 36 тысяч квадратных километров.
В сентябре этого года средний уровень моря в северо-восточной части, где расположены казахстанские станции наблюдения, составил минус 29,15 метра, а в восточной части – минус 29,46 метра.
По сравнению с прошлым годом уровень Каспия снизился: в северо-восточной части – на 20 сантиметров, в восточной – на 17 сантиметров.
В пределах Казахстана линия берега отступила местами на 30-35 километров.
Наиболее уязвимыми регионами считаются северо-восточная часть Каспийского моря, дельта реки Урал (Жайык) и побережье Мангистауской области.
Источник: АЗЕРТАДЖ