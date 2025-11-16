Площадь Каспийского моря сократилась на 36 тысяч квадратных километров

По состоянию на сентябрь 2025 года средний уровень Каспийского моря у берегов Казахстана составил минус 29,31 метра, и за последние восемнадцать лет площадь его поверхности сократилась на 36 тысяч квадратных километров.

В сентябре этого года средний уровень моря в северо-восточной части, где расположены казахстанские станции наблюдения, составил минус 29,15 метра, а в восточной части – минус 29,46 метра.

По сравнению с прошлым годом уровень Каспия снизился: в северо-восточной части – на 20 сантиметров, в восточной – на 17 сантиметров.

В пределах Казахстана линия берега отступила местами на 30-35 километров.

Наиболее уязвимыми регионами считаются северо-восточная часть Каспийского моря, дельта реки Урал (Жайык) и побережье Мангистауской области.

