Политика

Главы МИД стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте

First News Media15:10 - Сегодня
Главы МИД стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Министры иностранных дел стран Центральной Азии и Азербайджана посетили в столице Узбекистана Ташкенте Центр исламской цивилизации.

Об этом на своей странице в Х написал глава узбекистанского МИД Бахтиёр Саидов.

Он подчеркнул, что Центр является одним из наиболее значимых культурных и образовательных проектов в регионе.

"Этот замечательный центр воплощает в себе бесценное интеллектуальное наследие наших народов, которые на протяжении веков вносили вклад в развитие науки, философии, искусства и теологии во всем исламском мире.

Наш визит послужил еще одним напоминанием, что мы разделяем не только общую историю, но и общее будущее. Укрепление культурных связей, углубление взаимопонимания и продвижение нашего общего цивилизационного наследия остаются ключевыми основами регионального сотрудничества", - написал Б. Саидов.

Источник: Report

