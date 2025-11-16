Аббас Арагчи: Иран не занимается обогащением урана

Иран в данный момент не занимается обогащением урана, так как вся соответствующая инфраструктура подверглась атакам.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Никакого обогащения на территории Ирана сейчас нет. Все соответствующие объекты подверглись атакам", - сказал Арагчи. Глава МИД также отметил, что в Иране нет никаких "незадекларированных [ядерных] объектов" - обо всех известно МАГАТЭ.

Между тем, источник в иранском МИД сообщил, что Тегеран готов сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций, в таком случае все будут в выигрыше.

По словам источника, Иран будет готов к переговорам с США только в том случае, если Вашингтон изменит свой подход. Об этом сообщил журналистам источник в МИД Ирана.

Источник: ТАСС