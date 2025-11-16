Азербайджан стал полноправным участником консультативных встреч стран Центральной Азии

Сегодня поистине исторический день для наших братских народов. Мы принимаем принципиальные решения о присоединении Азербайджанской Республики к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».

«Мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов. Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег с принятием этого важного решения и поздравить Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что усиление солидарности и стремление к общему развитию способствуют укреплению международной субъектности и повышению роли Центральной Азии в глобальном масштабе. Усилилось взаимодействие форматов «Центральная Азия+». "Регион выступает с единой позиции на авторитетных международных площадках. Несомненно, с присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе", - подчеркнул Президент Узбекистана.