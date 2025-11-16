Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева со вступлением в Консультативную встречу глав государств Центральной Азии

Поздравляю уважаемого Ильхама Гейдар оглу Алиева со вступлением Азербайджанской Республики в Консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

Отрадно, что наша площадка уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов. Она сбалансирована и демонстрирует стремление к развитию растущих интересов стран региона.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».