Президент Кыргызстана: Расширение нашего формата за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности

Кыргызская Республика поддерживает инициативу по присоединению Азербайджанской Республики к формату наших консультативных встреч в качестве полноправного члена.

Расширение нашего формата за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах международного транзита, логистики и энергетики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии состоялся. Он показал свою жизнеспособность и стал реальной, единственной в своем роде площадкой, где не только обсуждаются имеющиеся проблемы в нашем регионе, но и активно выдвигаются новые инициативы и предложения», - отметил Садыр Жапаров.