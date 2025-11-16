 Президент Азербайджана высоко оценил братскую поддержку стран Центральной Азии в восстановлении Карабаха | 1news.az | Новости
Президент Азербайджана высоко оценил братскую поддержку стран Центральной Азии в восстановлении Карабаха

First News Media11:42 - Сегодня
После восстановления территориальной целостности и суверенитета наша страна приступила к масштабным работам по возрождению освобожденных территорий. Мы высоко ценим братскую поддержку, которую страны Центральной Азии оказывают Азербайджану в этом вопросе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Глава государства напомнил, что в городе Физули уже функционируют школа имени Мирзы Улугбека и Центр детского творчества имени Курмангазы, а в Агдаме действует школа имени Манаса. «Это подарок от наших узбекских, казахских и кыргызских братьев», - подчеркнул он.

Президент также отметил, что в октябре этого года в Физули был заложен фундамент мечети, которая станет символом братской поддержки со стороны Туркменистана. «Все это останется в благодарной памяти азербайджанского народа как свидетельство нашего братства и солидарности», - добавил глава государства.

