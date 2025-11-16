 Президент Ильхам Алиев отметил большой вклад Шавката Мирзиёева в развитие узбекско-азербайджанских отношений | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев отметил большой вклад Шавката Мирзиёева в развитие узбекско-азербайджанских отношений

First News Media11:33 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев отметил большой вклад Шавката Мирзиёева в развитие узбекско-азербайджанских отношений

Президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, отметил большой вклад Шавката Мирзиёева в развитие узбекско-азербайджанских отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: «Шавкат Миромонович не только мудрый государственный деятель, но и человек, внесший большой вклад в дело развития узбекско-азербайджанских отношений. В Азербайджане его любят и уважают за конкретные дела, за доброе отношение к нашему народу. Будучи дальновидным политиком, Шавкат Миромонович отчетливо видит необходимость более тесного взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном».

Поделиться:
129

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Присоединение Азербайджана к формату сотрудничества ...

Xроника

Президент: Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Развитие Среднего коридора имеет стратегическое ...

Общество

Yves Rocher Azerbaijan представляет новую серию Glow Énergie [C+] - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Присоединение Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии послужит укреплению взаимодействия на обширном географическом пространстве

Президент: Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению

Президент Ильхам Алиев: Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для Азербайджана и стран Центральной Азии

Президент Азербайджана высоко оценил братскую поддержку стран Центральной Азии в восстановлении Карабаха

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС Турции

Глава ИВ Гёйгёльского района возглавил ИВ Гахского района

Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем президента Азербайджана в НАР

Орхан Мурсалов освобожден от должности главы ИВ Гядабейского района и назначен главой ИВ Гёйчайского района

Последние новости

Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева со вступлением в Консультативную встречу глав государств Центральной Азии

Сегодня, 11:55

В Ташкенте состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

Сегодня, 11:53

Президент Ильхам Алиев: Присоединение Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии послужит укреплению взаимодействия на обширном географическом пространстве

Сегодня, 11:51

Президент: Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению

Сегодня, 11:46

Президент Ильхам Алиев: Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для Азербайджана и стран Центральной Азии

Сегодня, 11:45

Президент Азербайджана высоко оценил братскую поддержку стран Центральной Азии в восстановлении Карабаха

Сегодня, 11:42

Президент Ильхам Алиев: Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого растет

Сегодня, 11:39

Президент: Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер

Сегодня, 11:38

Президент Ильхам Алиев отметил большой вклад Шавката Мирзиёева в развитие узбекско-азербайджанских отношений

Сегодня, 11:33

Садыр Жапаров: Проект строительства Зангезурского коридора видится логическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан

Сегодня, 11:31

В Баку стартовал Глобальный саммит молодежи 2025 - ФОТО

Сегодня, 11:15

Президент Кыргызстана: Расширение нашего формата за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности

Сегодня, 10:59

Хикмет Гаджиев: Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи

Сегодня, 10:45

Токаев: Принято историческое решение об учреждении формата

Сегодня, 10:43

Азербайджан стал полноправным участником консультативных встреч стран Центральной Азии

Сегодня, 10:39

Дожди и туман: фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 10:32

Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

Сегодня, 10:26

Президент Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Ташкенте

Сегодня, 10:20

Хикмет Гаджиев: «Карабах» в исполнении узбекской певицы и музыкальной группы - ВИДЕО

Сегодня, 10:03

В школах Азербайджана начались осенние каникулы

Сегодня, 09:37
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30