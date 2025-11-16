Представитель ВОЗ высказался о новом рамочном документе о сотрудничестве в области устойчивого развития между АР и ООН

Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026-2030 годы между Азербайджаном и ООН подчеркивает важность инноваций, достойного труда и ориентированных на людей цифровых услуг.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, выступая на "Глобальном празднике молодежи" (GYC-25) в Баку.

"Семнадцать Целей устойчивого развития, принятые в 2015 году, - это не просто слова или цифры. Это инструмент, который помогает покончить с бедностью, защитить планету и обеспечить людям жизнь в мире и процветании. Мы не сможем достичь этого без активного участия молодежи. А молодежь, в свою очередь, не сможет реализовать свой потенциал без цифрового доступа и цифровой грамотности. Совсем недавно мы подписали новое соглашение о сотрудничестве с правительством Азербайджана. Эта рамка подчеркивает важность инноваций, достойного труда и цифровых услуг, ориентированных на людей. Это критически важно для стран и обществ", - подчеркнула Х.Харманджи.

Она отметила, что ООН играет роль связующего звена, объединяя правительства, частный сектор, академическое сообщество и молодежные организации.

"Особое внимание мы уделяем сельским и недостаточно обслуживаемым регионам. Мы строим устойчивые партнерства с университетами, технологическими компаниями, государственными структурами, гражданским обществом и молодежными группами", - добавила она.

Напомним, 24 октября 2025 года Азербайджан и ООН подписали Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026-2030 годы. Новый документ охватывает ключевые направления: инклюзивный социально-экономический рост, развитие человеческого капитала, экологическую устойчивость, климатическую адаптацию и "зеленый переход".