Садыр Жапаров: Проект строительства Зангезурского коридора видится логическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан

Сегодня мы становимся свидетелями создания новой транспортной артерии региона.

Строительство стратегически важной железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».