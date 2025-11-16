Садыр Жапаров: Проект строительства Зангезурского коридора видится логическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан
Сегодня мы становимся свидетелями создания новой транспортной артерии региона.
Строительство стратегически важной железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».
