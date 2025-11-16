Токаев: Принято историческое решение об учреждении формата

Сегодня мы приняли историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что в новом качестве Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.