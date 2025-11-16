Президент Ильхам Алиев: Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого растет

Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Мы успешно взаимодействуем в рамках различных международных организаций, поддерживаем инициативы друг друга и вырабатываем общие подходы к решению вопросов глобального и регионального характера», - подчеркнул глава государства.