Хикмет Гаджиев: Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в соцсети X кадрами начала заседания VII-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Как передает 1news.az, в публикации отмечено:
"Скоро стартует VII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи. Наша общая история, этнические и языковые связи, религиозные традиции и культурные ценности трансформируются в политическое единство в формате «6»".
Представяем данную публикацию:
VII Consultative Meeting of the Heads of State of Central Asia starts soon. Azerbaijan becomes full fledged member of Central Asian family. Our common history, ethnic, linguistic ties and religious traditions and cultural values transform into the political unity at “6”. pic.twitter.com/9SzpOoSP5O — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2025