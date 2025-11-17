Госкомитет прояснил ситуацию с планами на свадьбу 17-летней девушки в Сабирабаде

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей прояснил слухи о повторном проведении свадьбы для 17-летней девушки в Сабирабаде.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей.

Напомним, что несколько месяцев назад была распространена информация о том, что в Сабирабадском районе будет проведена свадебная церемония несовершеннолетней девушки (не достигшей 18 лет). Государственный комитет совместно с другими ведомствами расследовал этот вопрос, и проведение свадебной церемонии было предотвращено.

15 ноября в медиа вновь появилась информация о том, что семья планирует провести свадебную церемонию.

Государственный комитет связался с Центром поддержки детей и семей и Исполнительной властью Сабирабадского района. В результате проведенного расследования и переговоров с семьей выяснилось, что распространенная информация не соответствует действительности.

Семья сообщила, что свадебную церемонию планируется организовать в октябре 2026 года, после того, как девушке исполнится 18 лет.

В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей также отметили, что представители Сабирабадского Центра поддержки детей и семей и Исполнительной власти Сабирабадского района вновь посетят семью с целью контроля за обеспечением прав ребенка, продолжения просветительской работы с семьей и повторного разъяснения требований законодательства.

Отметим, что 15 октября состоялась «женская свадьба» жителя села Йолчубейли Сабирабадского района, 35-летнего Орхана Мехбалыева, и жительницы села Тюркяди того же района, 17-летней Захры Салманлы (которой 18 лет исполнится 19 июня 2026 года - ред.). После поступления информации в полицию родители обеих сторон были приглашены в отдел, с ними были проведены профилактические беседы, и было объявлено, что проведение «мужской свадьбы» (оğlan toyu), запланированной на 23 октября, было предотвращено.