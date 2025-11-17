МВД Грузии предлагает полностью запретить гражданский оборот электрошокеров

Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет законодательных поправок, направленных на усиление контроля над гражданским оборотом акустического оружия, газовых баллончиков и электрошоковых устройств.

Проект предусматривает, что для ввоза в страну шумового оружия, используемого исключительно с холостыми патронами и предназначенного для театральных постановок, киносъёмок, исторических реконструкций, парадных мероприятий и отдельных спортивных событий, потребуется специальное разрешение. Кроме того, МВД предлагает закрепить за полицией право ограничивать приобретение акустического оружия как по количеству единиц, так и по частоте покупок.

Регулирование коснётся и газовых баллончиков со слезоточивым газом. Их ввоз станет возможен только при наличии разрешения, а купить такие средства сможет любой совершеннолетний гражданин, но лишь после получения справки от территориального подразделения МВД.

Самые строгие ограничения предусмотрены для электрошокеров, законопроект запрещает их гражданский оборот полностью

Источник: АРА

Джамиля Суджадинова