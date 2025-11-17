В Турции задержан 71 подозреваемый в причастности к FETÖ - ВИДЕО
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о результатах проведенной в стране антитеррористической операции.
В своем аккаунте в соцсети X министр отметил, что в 27 провинциях Турции проведены одновременные операции против террористической организации FETÖ. В результате задержан 71 человек, преимущественно, госслужащие и работники частного сектора.
По данным полиции, задержанные являются членами организации, ранее работали в связанных с ней компаниях, использовали ее тайные каналы связи и занимали ответственные позиции в ее структурах.
Операции проводились в Адане, Аксарае, Анкаре, Анталье, Баликесире, Батмане, Болу, Чанаккале, Газиaнтепе, Измире, Кайсери, Коджаэли, Конье, Кырыккале, Кыршехире, Манисе, Малатье, Муше, Сакарье, Сивасе, Текрдаге, Амасье, Айдыне, Бурсе, Мерсине и Зонгулдаке.
Источник: TRT Haber
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık❗️
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla… pic.twitter.com/4VQBO44QI4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2025