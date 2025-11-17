Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 18 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно. В первой половине дня возможен дождь в отдельных районах. Северо-восточный ветер утром сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 10-14 °C, днем – 16-19 °C. Атмосферное давление понизится с 770 до 768 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 75-85 %.

В регионах Азербайджана погода ожидается в основном без осадков. В некоторых местах местами будет туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12 °C, днем - 16–21 °C, в горах ночью 0-4 °C, днем 7-12 °C.