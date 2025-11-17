 Севиндж Фаталиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии приобретает новое содержание | 1news.az | Новости
Политика

Севиндж Фаталиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии приобретает новое содержание

First News Media14:47 - Сегодня
Проведение VII Консультативной встречи в Ташкенте открыло новую политическую страницу для Центральной Азии.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева:

«На этот раз внимание было сосредоточено не только на очередном раунде регионального сотрудничества, но и на изменении геополитической реальности. Официальное присоединение Азербайджана к формату в качестве полноправного участника расширило стратегическую карту региона и сформировало новую геополитическую связность между Центральной Азией и Южным Кавказом. По сути, это решение стало институциональным подтверждением взаимного сближения, формировавшегося в последние годы.

Хотя присоединение Азербайджана к формату является естественным процессом, основанным на исторической и культурной близости, его главная мотивация куда глубже. Интересы Азербайджана и стран Центральной Азии совпадают: обе стороны стремятся к новым логистическим картам, диверсифицированным транспортным маршрутам, экономическим моделям, снижающим внешнюю зависимость, и к более сильной стратегической автономии. В период, когда глобальные торговые пути переживают переформатирование, синергия, возникающая вокруг Каспийского бассейна, приобретает уже не региональное, а глобальное значение.

В основе этого сближения лежат экономические и транспортные связи. Средний коридор, который выдвигается как самый короткий и эффективный альтернативный маршрут между Китаем и Европой, превращается в одну из главных торговых артерий XXI века. Азербайджан благодаря современной портовой инфраструктуре, высокопропускной железнодорожной сети и гибкой таможенной системе является ключевым звеном этого маршрута. Вступление Азербайджана в формат создаёт для стран Центральной Азии условия для формирования единых стандартов вдоль коридора, согласованной тарифной политики и взаимодополняющей логистической среды. Это не просто транзитная линия — это стратегическая артерия, закладывающая фундамент единого экономического пространства.

В энергетической и цифровой сферах также открываются новые возможности. Прокладка электропередающих линий по дну Каспия, создание межрегиональных волоконно-оптических сетей, синхронизация проектов «зелёной энергетики» соединяют Азербайджан и государства Центральной Азии не только физически, но и технологически. Эти процессы могут в ближайшем будущем превратить регион в ключевой узел по поставке энергии в Европу и управлению крупными цифровыми потоками.

Ташкентская встреча показала, что и политическое сотрудничество приобретает новое содержание. В условиях глобальной нестабильности совместные действия региона укрепляют его международную субъектность.

Выступление Азербайджана и стран Центральной Азии с единой позиции усиливает как безопасность, так и дипломатический вес участников. Риски, формирующиеся за пределами региона — от ситуации в Афганистане до конкуренции между крупными державами — являются общими для всех. Именно поэтому необходимость координации сегодня как никогда актуальна.

Присоединение Азербайджана к формату — это не просто географический фактор. Экономический потенциал страны, политическая стабильность, сбалансированная внешняя политика и дипломатическая платформа, сформированная за долгие годы, делают Азербайджан одним из естественных лидеров межрегиональных процессов. Функция моста, объединяющего Южный Кавказ с Центральной Азией, объективно выводит Азербайджан в центр новой региональной архитектуры. Эта архитектура — не продукт случайных связей, а результат стратегического видения.

Решения, принятые в Ташкенте, определяют три ключевых направления на ближайшие годы. Во-первых, между странами Центральной Азии и Азербайджаном могут формироваться элементы единой экономической зоны — взаимные инвестиционные потоки, цифровая интеграция, гармонизированная логистическая политика повысят конкурентоспособность региона. Во-вторых, именно в этом пространстве складывается основная транспортно-энергетическая артерия Евразии. Средний коридор превращается из регионального в глобальный проект, а линия Баку–Актау–Туркменбаши может стать одним из главных направлений будущей мировой торговли.

В-третьих, усиливается политический голос региона — более скоординированные действия позволят значительно повысить эффективность выступлений на крупных международных площадках.

Таким образом, ташкентский саммит стал началом нового этапа, когда география не разделяет государства, а объединяет их. Азербайджан не просто добавил новое измерение расширению формата — он придал региональному сотрудничеству новую динамику, объединив Центральную Азию и Южный Кавказ в единое стратегическое пространство. Это решение является не только реакцией на сегодняшние политические реалии, но и ответом на формирующийся геоэкономический порядок будущего. Теперь государства по обе стороны Каспия движутся вперёд не поодиночке, а вместе — и именно это единство способно превратить регион в новый центр силы».

372

